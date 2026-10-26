Veículo será destinado principalmente ao transporte de pacientes - MATEUS GUIMARÃES

Veículo será destinado principalmente ao transporte de pacientesMATEUS GUIMARÃES

Publicado 26/10/2026 10:14

A Prefeitura de Macuco recebeu um veículo zero quilômetro, modelo Renault Kwid, adquirido com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Vinícius Cozzolino (PSD) . O automóvel será incorporado à frota municipal e utilizado pela Secretaria de Saúde.

O veículo será destinado principalmente ao transporte de pacientes que precisam se deslocar para outros municípios para realizar consultas, exames e procedimentos médicos. A aquisição busca ampliar a disponibilidade de transporte oferecido pela rede municipal de saúde.

Ao comentar a chegada do automóvel, a prefeita Michelle Bianchini (Solidariedade) agradeceu ao parlamentar pela destinação dos recursos. “Nossa gratidão ao deputado Vinícius Cozzolino pela demonstração de carinho e compromisso com Macuco. Essa parceria fortalece nosso trabalho e nos permite continuar investindo naquilo que realmente importa, que é o bem-estar da nossa gente. Cada conquista como essa representa mais dignidade, segurança e qualidade no atendimento aos nossos pacientes”, declarou Michelle.