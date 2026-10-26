A professora Renata Menezes conquistoi o primeiro lugar na ?Mostra de Práticas Exitosas?MATEUS GUIMARÃES
Mostra em Macuco apresenta nove práticas pedagógicas da rede municipal
Iniciativa teve objetivo de compartilhar metodologias e experiências aplicadas no cotidiano escola
Frota de Macuco ganha reforço com novo veículo para a Saúde
Adquirido com emenda parlamentar do deputado Vinícius Cozzolino, automóvel ampliará o transporte de pacientes
Rio+Saneamento terá plantão de atendimento em Macuco no dia 29
Entre os serviços disponíveis estão pedidos de novas ligações de água, de manutenção e negociação de débitos
Operação fiscaliza 143 motos em Macuco, Cordeiro e Cantagalo
Ações em municípios da Serra Fluminense também resultaram em retenções de veículos e autuações por poluição sonora e perturbação do sossego
Caixa de perguntas abre diálogo sobre o Setembro Amarelo em Macuco
CAPS leva debate sobre prevenção ao suicídio, autocuidado e valorização da vida aos estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino
Agosto Lilás: estudantes debatem violência contra a mulher em Macuco
Ação do CREAS no Colégio Rodolfo Albino abordou prevenção, canais de denúncia e a rede de proteção
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