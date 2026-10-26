A professora Renata Menezes conquistoi o primeiro lugar na ?Mostra de Práticas Exitosas? - MATEUS GUIMARÃES

A professora Renata Menezes conquistoi o primeiro lugar na ?Mostra de Práticas Exitosas?MATEUS GUIMARÃES

Publicado 26/10/2026 10:18 | Atualizado 26/10/2026 10:18

O CIEP Municipalizado Honório Peçanha, no bairro da Reta, em Macuco, sediou na terça-feira (20) a Mostra de Práticas Exitosas, evento voltado à apresentação e ao compartilhamento de experiências pedagógicas desenvolvidas por professores da rede municipal de ensino. Ao todo, nove práticas foram apresentadas.

Participaram da mostra as professoras Renata Menezes, Brenda Queiroz, Mercedes Ferreira, Kellen Lengruber, Natalia Marini e Rafaela Vanelli. As apresentações de Mercedes Ferreira também contaram com a participação dos estagiários Douglas Coutinho e Flávia Cruz.

A avaliação dos trabalhos ficou a cargo de uma comissão formada por cinco profissionais da área educacional: Joselito das Chagas, Helia Regina Romero, Kátia Lindgren, Maria da Penha Grimião e Marilza Pires. Os projetos foram analisados pelos integrantes da banca, que acompanharam as apresentações das experiências desenvolvidas nas unidades escolares.

Ao final da mostra, Renata Menezes conquistou o primeiro lugar, seguida por Kellen Lengruber, em segundo, e Brenda Queiroz, em terceiro.

A iniciativa foi organizada com o objetivo de compartilhar metodologias e experiências aplicadas no cotidiano escolar, além de incentivar a troca de conhecimentos entre os profissionais da rede municipal.

A secretária municipal de Educação, Claudia Vogas, destacou a participação dos professores e a importância do trabalho desenvolvido nas escolas. “Seguimos juntos, acreditando que a educação é o caminho para construir um futuro cada vez melhor para nossas crianças. Quando contamos com profissionais comprometidos, criativos e apaixonados pelo que fazem, conseguimos transformar desafios em oportunidades e sonhos em conquistas. Cada experiência apresentada demonstra a força e a qualidade da Rede Municipal de Ensino. Afinal, educação se faz com conhecimento, compromisso, dedicação, criatividade e muito amor!”, declarou a secretária.