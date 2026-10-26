Flávio venceu em Macuco por uma diferença de apenas 82 votos - Site Senado Federal

Flávio venceu em Macuco por uma diferença de apenas 82 votosSite Senado Federal

Publicado 26/10/2026 10:52





A diferença entre os candidatos foi de apenas 82 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 2.915 votos, enquanto Lula obteve 2.833. Em termos percentuais, a distância foi de 1,42 ponto percentual, resultado que tornou a disputa no município uma das mais apertadas entre as cidades da região.



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula conquistou a maioria dos votos válidos e garantiu um novo mandato à frente do Palácio do Planalto. Em Macuco, na Região Serrana do Rio, a disputa foi acirrada entre os candidatos : Flávio Bolsonaro venceu a disputa com 50,71% dos votos válidos, contra 49,29% de Lula.A diferença entre os candidatos foi de apenas 82 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 2.915 votos, enquanto Lula obteve 2.833. Em termos percentuais, a distância foi de 1,42 ponto percentual, resultado que tornou a disputa no município uma das mais apertadas entre as cidades da região.

Mais de 5,8 mil eleitores compareceram às urnas

Macuco registrou 5.898 eleitores presentes no segundo turno. A abstenção foi de 1.233 pessoas, o equivalente a 17,29% do eleitorado apto, segundo os dados divulgados após a totalização. O município contabilizou ainda 47 votos em branco e 103 votos nulos.



No primeiro turno das eleições presidenciais, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) também foi o mais votado em Macuco, com 2.946 votos, correspondentes a 50,70% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.504 votos, ou 43,09%. A diferença entre os dois foi de 442 votos. Na ocasião, 6.062 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 85% dos 7.132 eleitores aptos. Foram registrados ainda 100 votos em branco e 151 nulos.

Prefeita publicou foto com Flávio Bolsonaro

A dois dias do segundo turno, a prefeita de Macuco, Michelle Bianchini, publicou nas redes sociais, em colaboração com o marido e secretário de governo João Vitor Pontes, uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro (PL), acompanhada da legenda “rumo à vitória”, em uma manifestação pública de apoio ao senador.

No primeiro turno, o posicionamento da prefeita para presidência não foi claro, no entanto ela chegou a declarar voto em Eduardo Paes (PSD) para o governo do Estado no primeiro turno das eleições de 2026. Na votação realizada em Macuco, Paes recebeu 2.300 votos, correspondentes a 44,96% dos votos válidos, enquanto Douglas Ruas (PL) obteve 2.682 votos, ou 52,42%.



O apoio declarado pela prefeita Michelle Bianchini a Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Estado também se insere no contexto de seu rompimento político com o ex-prefeito Bruno Boaretto (PL), com quem foi aliada antes de assumir a Prefeitura de Macuco. O distanciamento entre os dois grupos marcou uma mudança nas articulações políticas locais. Ao manifestar apoio a Paes, Michelle tornou público seu alinhamento com o candidato do PSD.