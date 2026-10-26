Flávio venceu em Macuco por uma diferença de apenas 82 votosSite Senado Federal
A diferença entre os candidatos foi de apenas 82 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 2.915 votos, enquanto Lula obteve 2.833. Em termos percentuais, a distância foi de 1,42 ponto percentual, resultado que tornou a disputa no município uma das mais apertadas entre as cidades da região.
Mais de 5,8 mil eleitores compareceram às urnas
No primeiro turno das eleições presidenciais, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) também foi o mais votado em Macuco, com 2.946 votos, correspondentes a 50,70% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.504 votos, ou 43,09%. A diferença entre os dois foi de 442 votos. Na ocasião, 6.062 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 85% dos 7.132 eleitores aptos. Foram registrados ainda 100 votos em branco e 151 nulos.
Prefeita publicou foto com Flávio Bolsonaro
O apoio declarado pela prefeita Michelle Bianchini a Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Estado também se insere no contexto de seu rompimento político com o ex-prefeito Bruno Boaretto (PL), com quem foi aliada antes de assumir a Prefeitura de Macuco. O distanciamento entre os dois grupos marcou uma mudança nas articulações políticas locais. Ao manifestar apoio a Paes, Michelle tornou público seu alinhamento com o candidato do PSD.
Macuco teve disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro
Candidato do PL venceu por apenas 82 votos de diferença, com 50,71% dos votos válidos, contra 49,29% do petista
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