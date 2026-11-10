Macuco é o menor município do estado do Rio de Janeiro, com - Divulgação

Macuco é o menor município do estado do Rio de Janeiro, com Divulgação

Publicado 10/11/2026 16:53

Com pouco mais de 5,4 mil habitantes e uma área de apenas 78 quilômetros quadrados, Macuco é o menor município do Estado do Rio de Janeiro, tanto em população quanto em extensão territorial. Localizado na Região Serrana, o município é conhecido como Capital Estadual do Leite, título que reflete a importância da pecuária leiteira para sua história e economia. Além da produção agropecuária, a cidade reúne fazendas antigas, pequenas propriedades rurais, gastronomia artesanal e paisagens naturais que ajudam a compor seu potencial turístico.

A atividade leiteira movimenta parte importante da economia local, envolvendo produtores rurais, laticínios, transporte e diferentes serviços ligados à cadeia produtiva. A fabricação de queijos, doces e outros derivados também faz parte da tradição gastronômica da região. A agricultura e a pecuária dividem espaço com o comércio, a prestação de serviços e atividades industriais.



Mais do que uma atividade econômica, a produção rural representa um patrimônio cultural que Macuco procura valorizar também por meio do turismo. A cidade celebra anualmente sua vocação leiteira durante a Exposição Agropecuária de Macuco (Expo Macuco), que sedia o tradicional Concurso Leiteiro do município.

Fazendas históricas e experiências no campo

Um dos caminhos para conhecer a história do município é visitar suas propriedades rurais. Macuco possui fazendas que preservam construções antigas, casarões, instalações agrícolas e elementos que ajudam a contar a trajetória econômica da região. Entre as propriedades que integram os roteiros turísticos estão as fazendas Val de Palmas, Boa Vista, Bom Sucesso, Benfica e Ribeirão Dourado.



As experiências no campo permitem conhecer de perto a rotina das propriedades, a criação de animais e as atividades ligadas à produção agropecuária. Dependendo da propriedade e da programação disponível, os visitantes podem acompanhar etapas da produção artesanal, conhecer a fabricação de queijos e doces, experimentar produtos locais e apreciar refeições preparadas com receitas tradicionais.



O turismo rural também oferece a oportunidade de conversar com produtores e famílias que mantêm atividades transmitidas entre gerações. A proposta é aproximar o visitante da vida no campo, valorizando os saberes locais e mostrando como a produção rural faz parte do cotidiano da cidade.





Natureza e passeios ao ar livre

Além das fazendas, Macuco apresenta possibilidades para quem procura tranquilidade e contato com a natureza. A paisagem rural, os rios, as áreas verdes e o relevo característico da região favorecem passeios ao ar livre, caminhadas e atividades de contemplação.

O município também tem potencial para experiências de ecoturismo e aventura, que podem ser desenvolvidas em propriedades e áreas naturais, respeitando as características ambientais de cada local.





Uma história ligada ao café e à pecuária

A formação econômica de Macuco está relacionada ao ciclo do café, que teve grande importância para o desenvolvimento da Região Serrana fluminense. A expansão da cafeicultura e a construção da ferrovia contribuíram para o crescimento do povoado, facilitando o transporte da produção agrícola.



Com as transformações econômicas e o declínio da cafeicultura, a pecuária leiteira ganhou espaço e passou a desempenhar papel central na identidade do município. Essa trajetória ajuda a explicar o reconhecimento de Macuco como Capital Estadual do Leite.



Emancipado em 1995, o município mantém suas raízes rurais e busca ampliar as oportunidades ligadas ao turismo, aproveitando o patrimônio histórico, a gastronomia e as experiências oferecidas pelas propriedades do campo.



Com a combinação de tradição leiteira, fazendas históricas e paisagens naturais, Macuco apresenta aos visitantes uma oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura rural e da diversidade de destinos da Região Serrana do Rio de Janeiro.