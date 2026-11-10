Macuco é o menor município do estado do Rio de Janeiro, com Divulgação
Mais do que uma atividade econômica, a produção rural representa um patrimônio cultural que Macuco procura valorizar também por meio do turismo. A cidade celebra anualmente sua vocação leiteira durante a Exposição Agropecuária de Macuco (Expo Macuco), que sedia o tradicional Concurso Leiteiro do município.
Fazendas históricas e experiências no campo
As experiências no campo permitem conhecer de perto a rotina das propriedades, a criação de animais e as atividades ligadas à produção agropecuária. Dependendo da propriedade e da programação disponível, os visitantes podem acompanhar etapas da produção artesanal, conhecer a fabricação de queijos e doces, experimentar produtos locais e apreciar refeições preparadas com receitas tradicionais.
O turismo rural também oferece a oportunidade de conversar com produtores e famílias que mantêm atividades transmitidas entre gerações. A proposta é aproximar o visitante da vida no campo, valorizando os saberes locais e mostrando como a produção rural faz parte do cotidiano da cidade.
Natureza e passeios ao ar livre
Uma história ligada ao café e à pecuária
Com as transformações econômicas e o declínio da cafeicultura, a pecuária leiteira ganhou espaço e passou a desempenhar papel central na identidade do município. Essa trajetória ajuda a explicar o reconhecimento de Macuco como Capital Estadual do Leite.
Emancipado em 1995, o município mantém suas raízes rurais e busca ampliar as oportunidades ligadas ao turismo, aproveitando o patrimônio histórico, a gastronomia e as experiências oferecidas pelas propriedades do campo.
Com a combinação de tradição leiteira, fazendas históricas e paisagens naturais, Macuco apresenta aos visitantes uma oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura rural e da diversidade de destinos da Região Serrana do Rio de Janeiro.
Capital Estadual do Leite, Macuco preserva a tradição rural
Com economia ligada à pecuária leiteira, município reúne fazendas históricas, produção artesanal, gastronomia típica e paisagens naturais
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