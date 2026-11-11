Quiosque estão sendo revitalizados - MATEUS GUIMARÃES

Quiosque estão sendo revitalizadosMATEUS GUIMARÃES

Publicado 11/11/2026 13:02

A Praça Professor João Brasil, um dos espaços públicos mais tradicionais do município de Macuco , começou a receber intervenções para renovar a aparência e melhorar as condições de conservação do espaço. Os trabalhos tiveram início na última segunda-feira (9) e, segundo a Prefeitura, incluem reparos nas telhas e pintura dos quiosques, além de poda e manutenção das plantas e áreas verdes.

A reforma de grande porte mais recente realizada pelo governo municipal no local acconteceu em novembro de 2023. Na época, o espaço recebeu intervenções voltadas à ampliação das opções de lazer, incluindo a implantação de um parquinho infantil cercado, com grama sintética e brinquedos reformulados. Na área próxima ao coreto, também foram realizadas obras para instalação de mesas de concreto destinadas a jogos como dama e xadrez, além da previsão de bancos para os frequentadores. As mudanças buscaram atender diferentes faixas etárias e ampliar as possibilidades de utilização do espaço, que também recebeu adaptações para organizar as barracas de gastronomia durante eventos de grande porte.