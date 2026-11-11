Quiosque estão sendo revitalizadosMATEUS GUIMARÃES
Localizada em uma área de circulação e convivência, a praça tem papel importante na rotina da cidade. O espaço é utilizado por moradores de diferentes idades para encontros, momentos de descanso e lazer, além de receber famílias e visitantes que passam pelo município. Os quiosques também fazem parte da composição do ambiente e contribuem para a dinâmica de utilização da área.
O espaço tem ainda importância para o calendário de eventos de Macuco. O local recebe programações de grande porte, que movimentam a cidade, atraem público de outros municípios e ajudam a fortalecer a convivência comunitária e a valorização das tradições locais. Conhecida como Capital Estadual do Leite, Macuco também utiliza seus espaços públicos como pontos de encontro durante atividades culturais, festivas e comemorativas.
As intervenções são coordenadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O secretário Rodney de Barros acompanhou o início dos trabalhos e recebeu a visita da prefeita Michelle Bianchini, que esteve no local para verificar as ações previstas. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, a praça esteja renovada para continuar recebendo moradores, visitantes e as atividades que fazem parte da vida social e cultural de Macuco.
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