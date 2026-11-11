Quiosque estão sendo revitalizadosMATEUS GUIMARÃES

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Jannaina Costa
A Praça Professor João Brasil, um dos espaços públicos mais tradicionais do município de Macuco, começou a receber intervenções para renovar a aparência e melhorar as condições de conservação do espaço. Os trabalhos tiveram início na última segunda-feira (9) e, segundo a Prefeitura, incluem reparos nas telhas e pintura dos quiosques, além de poda e manutenção das plantas e áreas verdes.
A reforma de grande porte mais recente realizada pelo governo municipal no local acconteceu em novembro de 2023. Na época, o espaço recebeu intervenções voltadas à ampliação das opções de lazer, incluindo a implantação de um parquinho infantil cercado, com grama sintética e brinquedos reformulados. Na área próxima ao coreto, também foram realizadas obras para instalação de mesas de concreto destinadas a jogos como dama e xadrez, além da previsão de bancos para os frequentadores. As mudanças buscaram atender diferentes faixas etárias e ampliar as possibilidades de utilização do espaço, que também recebeu adaptações para organizar as barracas de gastronomia durante eventos de grande porte.
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Localizada em uma área de circulação e convivência, a praça tem papel importante na rotina da cidade. O espaço é utilizado por moradores de diferentes idades para encontros, momentos de descanso e lazer, além de receber famílias e visitantes que passam pelo município. Os quiosques também fazem parte da composição do ambiente e contribuem para a dinâmica de utilização da área.

O espaço tem ainda importância para o calendário de eventos de Macuco. O local recebe programações de grande porte, que movimentam a cidade, atraem público de outros municípios e ajudam a fortalecer a convivência comunitária e a valorização das tradições locais. Conhecida como Capital Estadual do Leite, Macuco também utiliza seus espaços públicos como pontos de encontro durante atividades culturais, festivas e comemorativas.

As intervenções são coordenadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O secretário Rodney de Barros acompanhou o início dos trabalhos e recebeu a visita da prefeita Michelle Bianchini, que esteve no local para verificar as ações previstas. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, a praça esteja renovada para continuar recebendo moradores, visitantes e as atividades que fazem parte da vida social e cultural de Macuco.
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