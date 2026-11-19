O coordenador municipal de Defesa Civil, Paulo Sérgio Machado, apresenta o Plano de Contingência de Chuvas IntensasMatheus Campos / PMM
A apresentação pública foi realizada no Auditório do Rural Park, na terça-feira (17), com participação de representantes do Executivo, Legislativo, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A proposta é fortalecer as medidas de prevenção, o monitoramento de áreas de risco e a emissão de alertas, além de organizar o atendimento à população em situações de emergência.
“Embora não seja possível impedir a chegada das chuvas fortes, a preparação antecipada e a informação confiável fazem toda a diferença para evitar tragédias”, reforçou Paulo Sérgio Machado.
Investimento em prevenção
No dia 10, o município esteve no IV Encontro com a Ciência, realizado na Universidade Veiga de Almeida, na Tijuca, que reuniu pesquisadores, gestores públicos e agentes de Defesa Civil para discutir o uso da ciência, da tecnologia e de dados na prevenção de desastres. Entre os temas abordados estavam os possíveis efeitos do El Niño, as chuvas intensas, os deslizamentos e as ondas de calor.
Já no dia 11, durante reunião no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), a Defesa Civil de Macuco recebeu os novos protocolos do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro (SRAAS). O documento estabelece os procedimentos para o acionamento das sirenes e a mobilização de comunidades que vivem em áreas de risco.
O encontro também contou com orientações técnicas do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), com especialistas das áreas de meteorologia, hidrologia e geologia, além de informações sobre a organização da resposta estadual para o próximo período chuvoso.
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