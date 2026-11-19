O coordenador municipal de Defesa Civil, Paulo Sérgio Machado, apresenta o Plano de Contingência de Chuvas Intensas - Matheus Campos / PMM

O coordenador municipal de Defesa Civil, Paulo Sérgio Machado, apresenta o Plano de Contingência de Chuvas IntensasMatheus Campos / PMM

Publicado 19/11/2026 12:00

A Prefeitura de Macuco acaba de divulgar o Plano de Contingência de Chuvas Intensas do município para verão 2026/2027. O documento estabelece procedimentos e responsabilidades para a atuação integrada de órgãos públicos, forças de segurança e comunidade diante de situações como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e transbordamentos de rios que começam a se tornar recorrentes nos municípios serranos no período de calor.



A apresentação pública foi realizada no Auditório do Rural Park, na terça-feira (17), com participação de representantes do Executivo, Legislativo, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A proposta é fortalecer as medidas de prevenção, o monitoramento de áreas de risco e a emissão de alertas, além de organizar o atendimento à população em situações de emergência.

Entre as medidas previstas no planejamento municipal está o mapeamento de áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos de terra. O trabalho também inclui o reconhecimento de famílias em situação de vulnerabilidade e o levantamento de pessoas com deficiência nas comunidades. A identificação desses moradores é considerada importante para organizar o atendimento prioritário e planejar ações de proteção em caso de emergência.



“Embora não seja possível impedir a chegada das chuvas fortes, a preparação antecipada e a informação confiável fazem toda a diferença para evitar tragédias”, reforçou Paulo Sérgio Machado.

Investimento em prevenção

Segundo a Prefeitura, Macuco também vem investindo na capacitação das equipes e na atualização dos procedimentos de prevenção. Nos dias 10 e 11 de novembro, representantes da Defesa Civil participaram de duas atividades promovidas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil.



No dia 10, o município esteve no IV Encontro com a Ciência, realizado na Universidade Veiga de Almeida, na Tijuca, que reuniu pesquisadores, gestores públicos e agentes de Defesa Civil para discutir o uso da ciência, da tecnologia e de dados na prevenção de desastres. Entre os temas abordados estavam os possíveis efeitos do El Niño, as chuvas intensas, os deslizamentos e as ondas de calor.



Já no dia 11, durante reunião no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), a Defesa Civil de Macuco recebeu os novos protocolos do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro (SRAAS). O documento estabelece os procedimentos para o acionamento das sirenes e a mobilização de comunidades que vivem em áreas de risco.



O encontro também contou com orientações técnicas do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), com especialistas das áreas de meteorologia, hidrologia e geologia, além de informações sobre a organização da resposta estadual para o próximo período chuvoso.