Policiais prendem homem acusado de estuprar a sobrinha de seis anos

Magé - Policiais da 65ª DP (Magé) prenderam, nesta quinta-feira, 20, um homem acusado de estupro, contra a própria sobrinha de 6 anos. Ele foi capturado no bairro Fleixal, no município de Guapimirim.



Segundo os agentes, contra ele foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Magé. O acusado aproveitava-se da relação familiar e do acesso à residência da vítima, que era constantemente ameaçada pelo autor.

Os nomes de todos os envolvidos foram mantidos em sigilo pela polícia.