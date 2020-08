Vídeo: Homem é morto a tiros dentro de ônibus na Baixada Fluminense

Magé - Um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na manhã desta quinta-feira, 27. Policiais militares do 34º BPM (Magé) foram acionados e, ao chegar no local, já encontraram o rapaz morto. Segundo informações, ele estaria praticando um assalto no coletivo.

O caso ocorreu no coletivo da viação Reginas que fazia a linha Vale das Pedrinhas x Magé. Após o fato, o motorista conduziu o coletivo até a 65ª DP, no Centro de Magé. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).