MP pede que partidos retirem 'propaganda antecipada' das redes sociais e WhatsApp em Magé

Magé - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu recomendação aos presidentes dos diretórios municipais de todos os partidos públicos de Magé. A medida é uma ação extra-judicial que visa a retirada de toda "propaganda antecipada, de cunho eleitoral, das redes sociais e WhatsApp". No texto o promotor eleitoral Elke Schlesinger de Araújo, alerta também que o início da propaganda eleitoral regular se inicia no próximo dia 27 de setembro.

As convenções partidárias para as eleições municipais de novembro já podem ser realizadas a partir desta segunda-feira, 31. O prazo para definir os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado pela Emenda Constitucional 107/2020, em decorrência da pandemia de Covid-19.



Convenções partidárias são reuniões realizadas por partidos políticos, em que filiados e filiadas, com direito a voto, na forma do estatuto, escolhem os candidatos e candidatas que disputarão o pleito. Também é neste momento que o partido decide se vai participar da eleição majoritária (prefeitos e vice-prefeitos), proporcional (vereadores), ou ambas; sorteia os números com os quais os candidatos irão concorrer; entre outras decisões. Portanto, a convenção é uma das etapas mais relevantes do processo eleitoral.

Convenção do MDB

O MDB de Magé vai realizar no próximo dia 5 de setembro, das 10h às 11h, uma convenção para o lançamento da pré-candidatura de Jane Reis à prefeitura da cidade da Baixada Fluminense. Jane é irmã do atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Rosenverg Reis. Todos do mesmo partido.



A convenção será realizada por meio do aplicativo Zoom. Ou seja, será virtual. A medida é para evitar aglomeração e, assim, respeitar os protocolos sanitários contra o novo coronavírus.