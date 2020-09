Pré-candidata a vereadora de Magé é encontrada morta dentro de rio

Magé - A pré-candidata a vereadora Sandra Silva, mais conhecida como Tia Sandra, foi encontrada morta no Rio Roncador, em Magé, na última terça-feira, 1. De acordo com a PM, policiais militares do 34ºBPM (Magé) foram acionados para verificar ocorrência no bairro Barbuda, quando já a encontraram morta.

Tia Sandra, de Magé, foi encontrada morta dentro de rio - Reprodução

A perícia foi realizada e a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Uma das linhas de investigação é de que o crime esteja ligado ao fato eleitoral. Ou seja, seria uma execução. A Polícia Civil ainda apura como Tia Sandra morreu.

Nas redes sociais, a morte de Tia Sandra vem gerando comoção. São diversas as mensagens de pesar e luto.

"Ela era muito humilde. Eu gostava muito dela. Nunca vou esquecer", escreveu Estrela Dalva no Facebook.

Tia Sandra, de Magé, foi encontrada morta dentro de rio - Divulgação

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações, pode fazer contato com o Disque Denúncia pelo 2253 1177.