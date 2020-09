DHBF investiga morte de pré-candidata a vereadora em Magé

Magé - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso de uma pré-candidata a vereadora encontrada morta em Magé, na Baixada Fluminense. Na terça-feira, 1, o corpo de Sandra da Silva Ferreira, mais conhecida como Tia Sandra, foi encontrado dentro do Rio Roncador, no bairro Barbuda. Uma das linhas de investigações é se o homicídio foi por motivação política.



O Partido Socialista Brasileiro (PSB), ao qual Sandra era afiliada, publicou uma nota lamentando o ocorrido. A legenda afirmou que a vítima estava firme no propósito de contribuir para tornar Magé um lugar melhor.

"Conheci a Sandra há uns quatro meses. Nós prestamos nossa solidariedade para todos os familiares. Agora cabe a polícia solucionar o caso", declarou Kênia Didiu, presidente do PSB Mulher de Magé.

Portal dos Procurados pede informações sobre morte da pré-candidata a vereadora em Magé - Divulgação / Portal dos Procurados

Quem matou?

O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para obter informações que possam esclarecer a morte de Sandra Silva, pré-candidata a vereadora em Magé, na Baixada Fluminense.



Quem tiver qualquer informação a respeito da morte da pré-candidata, denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Pelo Facebook/(inbox), Instagram ou Twitter

- Pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 ,

- Pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia

O anonimato é garantido e todas as informações pertinentes sobre o caso serão encaminhadas para DHBF.