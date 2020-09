MDB oficializa candidatura de Jane Reis para prefeitura de Magé

Magé - Em convenção online, realizada na manhã deste sábado, 5, o MDB oficializou a candidatura de Jane Reis para a Prefeitura de Magé. A professora e estudante de Direito é irmã do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que participou da reunião, junto com o deputado federal Gutemberg Reis e o deputado estadual Rosenverg Reis.



“Magé precisa gerar empregos. E eu me sinto preparada para cuidar das pessoas de Magé. A cidade precisa de uma política séria”, disse Jane Reis, durante a transmissão ao vivo.



No discurso, a candidata também afirmou que a Saúde será uma das prioridades, já que a cidade da Baixada Fluminense atualmente não dispõe de uma grande unidade de saúde.



“Também vamos olhar pelo turismo. Magé tem um potencial muito grande nesta área”, destacou Jane.