Magé adota flexibilização e autoriza atividades esportivas

Magé - A prefeitura da cidade da Baixada Fluminense adotou um novo protocolo de flexibilização nesta terça-feira, 8, para as atividades esportivas. De acordo com decreto municipal 3.380/2020 estão autorizadas: caminhadas e ciclismo; futebol de campo, handebol, basquete, voleibol (todas sem plateia); academias de ginástica, desde que respeitando os protocolos de higienização; e ginásios poliesportivos, com controle de entrada.

Números em queda

Magé não registrou óbitos pelo coronavírus, de acordo com boletim divulgado pelo governo do estado nesta terça-feira, 8. Ao todo, o município tem 197 mortes, até o momento. Quanto aos casos de pessoas confirmadas com a covid-19, segundo o governo do estado, Magé tem 3.381. O número de recuperados chega a 3.165.