Renato Cozzolino oficializa candidatura para Prefeitura de Magé

Magé - Em convenção nesta terça-feira, 8, o PP oficializou a candidatura de Renato Cozzolino para a Prefeitura de Magé. O mais jovem deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai concorrer pela primeira vez para a prefeitura do município da Baixada Fluminense. Renato é sobrinho da ex-prefeita de Magé Núbia Cozzolino e filho da ex-deputada estadual, Jane Cozzolino.

"Agora sim, oficialmente, sou o pré-candidato a prefeito de Magé pelo PP. Agradeço a todos que estiveram presentes na convenção e aos que tem demonstrado apoio em nossa pré-candidatura para voltar a reerguer a cidade, devolvendo os serviços de qualidade que os mageenses merecem ter. Magé merece uma gestão transparente onde o único compromisso seja com a verdade e a qualidade de vida da população", disse Renato.

Na última eleição, em 2018, Renato Cozzolino foi eleito deputado estadual com 33.597 votos.