PL oficializa candidatura de Rogério do Vale para Prefeitura de Magé

Magé - Em convenção, o PL oficializou a candidatura de Rogério do Valle para a Prefeitura de Magé. Vereador de mandato, Rogério terá Miguelzinho como candidato a vice-prefeito. Na última eleição, em 2016, Pedro Rogerio Dutra do Vale foi candidato ao cargo de Vereador pelo PMDB e foi eleito com 3.459 votos.

"Eu sei que nosso caminho não será facil, mas nada na vida é facil. Tenho certeza que Magé vai corresponder nossa caminhada com muito carinho", disse Rogério.

Do Valle é o candidato da situação. Ou seja, é apoiado pelo atual prefeito de Magé, Rafael Tubarão.

