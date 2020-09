MDB escolhe inspetor de polícia para vice na chapa de Jane Reis, em Magé

Magé - O MDB de Magé decidiu nesta quarta-feira, 16, que Sidney Almeida será o candidato a vice na chapa de Jane Reis para a prefeitura da cidade da Baixada Fluminense. Sidney é profissional da Segurança Pública há 38 anos e morador do bairro Parque Caçula. Tem quatro filhos e agora concorrerá ao cargo de vice-prefeito de Magé.



"Magé precisa de renovação. Venho somar forças na chapa com a Jane Reis. Queremos trazer melhorias na saúde, gerar empregos e ajudar na segurança do nosso município", afirmou Sidney.



O inspetor de polícia já atuou no Ministério do Exército e na Polícia Militar. Em 1999 ingressou na Polícia Civil, atuando por 10 anos na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a Decod. Há oito anos, está na 66° DP (Piabetá).



Jane Reis foi oficializada candidata pelo MDB no último dia 5.A professora e estudante de Direito é irmã do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Rosenverg Reis.