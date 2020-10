Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Divulgação

Por O Dia

Magé - Duas mulheres e um homem foram presos, nesta terça-feira, 20, acusados de crimes de crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e agentes da 66ª DP (Piabetá).



Os agentes da especializada, após tomarem conhecimento de uma briga envolvendo as duas acusadas, que foram conduzidas a 66ª DP para registro de termo circunstanciado de ocorrência, foram até Piabetá e conduziram a dupla para a especializada. Durante depoimento, elas confessaram o crime e apontaram um terceiro autor, que foi capturado no interior de sua residência. Ele teria contribuído para tentativa de ocultação do cadáver.



O crime ocorreu em 23 de abril de 2019, ocasião em que a vítima teria espalhado de forma mentirosa que ambas seriam soropositivas, somando-se a isso o fato que estaria gerando ciúme em uma delas em razão de ter se relacionado com a outra no passado, levando uma das autoras a desferir várias estocadas com um canivete na vítima e após, com ajuda dos comparsas, pegaram o cadáver e jogaram em um lago.



A autoridade policial representou pela prisão temporária junto ao Plantão Judiciário, que deferiu os mandados cumpridos, restando diligências complementares para conclusão do inquérito policial.