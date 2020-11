Passeata pede paz e justiça pela morte de Renata Castro Reprodução Facebook

Por O Dia

Magé - Dez dias depois da morte da cabo eleitoral da família Cozzolino , Renata Castro, integrantes da campanha de Renato Cozzolino (PP) para a Prefeitura de Magé realizaram uma caminhada pela paz nas ruas do município da Baixada Fluminense, na manhã deste domingo, 8. A maioria usava roupas brancas e cartazes com frases que exigiam justiça ao caso.

Renata Castro, de 38 anos, foi executada com pelo menos 14 tiros na porta de casa, no último dia30, na Rua Florêncio Vidal, no bairro Fragoso, em Magé. A vítima era simpatizante da família Cozzolino, que esteve no comando da Prefeitura de Magé em diferentes mandatos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.

Na véspera do assassinato, Renata Castro afirmou, em frente à Polícia Federal, que havia feito uma denúncia contra o prefeito de Magé, Rafael Tubarão (Cidadania).