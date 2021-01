Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:48

Magé - A cidade da Baixada Fluminense iniciou nesta terça-feira, 16, a segunda etapa da primeira fase de vacinação contra a Covid-19 que contempla idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, ou seja, que vivem em uma das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A imunização começou pelo Lar de Vicente de Paulo com 34 idosos vacinados.

Magé inicia vacinação contra Covid-19 Lucas Santos/Divulgação

Dona Edith Rufino foi a primeira idosa dea receber a vacina. Ela tem 96 anos, teve Covid-19 e é a mais antiga no lar.“A vacina representa a luz de Jesus que está chegando para nós e vai chegar no mundo inteiro para nos livrarmos dessa maldita doença. Tenho uma alergia e fico tossindo à toa, mas não parava de tossir e fui para o isolamento. As enfermeiras cuidaram muito bem de mim, não deixei de comer e depois que comecei a tomar o remédio fiquei boa e estou curada”, comemorou Edith, que ainda cantou uma música de Dick Farney, ‘Meu Rio de Janeiro’.