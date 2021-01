Vacinação contra Covid-19 Divulgação

Publicado 29/01/2021 18:55

Magé - A população com 85 anos ou mais começa a ser vacinada em Magé na próxima segunda-feira, 1°. A Secretaria Municipal de Saúde esquematizou um plano com polos de atendimento aos idosos com 85 anos ou mais e equipe itinerante para imunizar os que são acamados.



O Centro de Imunização, que fica no 1° distrito, vai receber livre demanda de idosos com 85 anos ou mais, profissionais da saúde com 60 anos ou mais que atuam tanto na rede pública quanto privada e também que aqueles que trabalham na rede de urgência e emergência municipal e não foram imunizados nas ações volante na primeira etapa. É indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e carteira de identificação do órgão de classe.



De acordo com a Coordenação de Imunização de Magé, o plano desta segunda etapa da 1ª fase de vacinação vai funcionar com uma agenda de polos de atendimento das 9h às 16h, com uma equipe de vacinação na base e outras equipes auxiliares que farão a imunização dos idosos acamados já cadastrados e informados previamente da visita. Eles contarão com escolta da Polícia Militar e da Guarda Municipal.



É imprescindível o uso de máscara e o idoso deve apresentar RG, CPF e cartão do SUS. Se possível, a caderneta de vacinação.



Confira o calendário:



01/02 - Unidade de Vacinação: USF Andorinhas

Rua Waldemar Colombo Garcia - Andorinhas

USFs que serão atendidas: Andorinhas e Britador.



02/02 - Unidade de Vacinação: USF Cachoeirinha

Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150 - Cachoeirinha

USFs que serão atendidas: Cachoeirinha, Cachoeira Grande e Conceição



03/02 - Unidade de Vacinação: E. M. Professora Renata Franco Pereira

Rua Manoel Paulo de Farias, s/n° Lot. Paraguai - Fragoso

USFs que serão atendidas: Serrana I, Pau Grande, Ilha e Raiz da Serra



04/01 - Unidade de Vacinação: USF Novo Horizonte

Rua 09, nº 129 – Jd. Novo Horizonte

USFs que serão atendidas: Novo Horizonte , Parque Caçula, Nazareno e Maitá



05/02 - Unidade de Vacinação: USF Buraco da Onça

Av. Roberto Silveira, 560 – Buraco da Onça

USFs que serão atendidas: Buraco da Onça, Beco do Saci e Vila Carvalho



08/02 - Unidade de Vacinação: USF Maurimárcia

Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia

USFs que serão atendidas: Maurimárcia, Horto e Parque Santana



09/02 - Unidade de Vacinação: UBS Guarani I

Rua Janete, 8 – Piabetá

Serão atendidas: UBS Guarani I e USFs Guarani II e Guarani III



10/02 - Unidade de Vacinação: Partido

Rua José Zarzur, 142 - Suruí



11/02 - Unidade de Vacinação: Praia do Anil

Av. Gov. Roberto Silveira, s/nº - Anil

USFs que serão atendidas: Praia do Anil, São Francisco, Ypiranga e Cantinho da Vovó



12/02 - Unidade de Vacinação: UBS Nova Marília

Rua Roberto Bussinger, s/nº - Nova Marília

Serão atendidas: UBS Nova Marília e USF Jardim Esmeralda



Novos locais e datas serão informados na próxima semana.