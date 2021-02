Rede municipal de ensino Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:47

Magé - A partir desta segunda, 1, pais e responsáveis que ainda não matricularam os filhos devem ir diretamente a unidade de ensino desejada para realizar a matrícula na rede municipal de ensino. O período de matrícula on-line se encerrou na última sexta-feira, 29. Caso a unidade não possua mais vagas para a série desejada, a solicitação será encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que indicará outra unidade próxima.



“O período de matrícula on-line permitiu que os pais fizessem a inscrição dos filhos sem enfrentar filas e aglomerações para conseguir a vaga na unidade desejada. Agora que essa etapa já foi concluída, aqueles que não conseguiram efetuar a inscrição poderão ir direto à unidade escolar e realizar a matrícula. A escola e os gestores estão preparados para recebe-los e informar sobre as vagas”, explicou a subsecretária de Educação, Sandra Ramaldo.



As matrículas continuam abertas para alunos desde a Educação Infantil ao 9º ano do ensino fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que oferece turmas no 1º, 4º, 5º e 6º distritos.