Publicado 02/02/2021 13:55

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou nesta segunda-feira, 1, a 2ª fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, os idosos a partir dos 85 anos estão sendo imunizados nas Unidades de Saúde da Família através de uma agenda, no Centro de Imunização e equipe volante para os acamados.

A vacinação nas USFs está funcionando por meio de um calendário, com uma equipe de vacinação na base e outras equipes auxiliares que fazem imunização volante dos idosos acamados já cadastrados e informados previamente da visita. Neste primeiro dia, a vacinação foi na USF Andorinhas para os idosos do segundo distrito do município, como o Sebastião Nascimento, de 87 anos.



"Se Deus quiser essa vacina vai salvar muita gente. É um privilégio tomar essa vacina, estava muito ansioso, mas a minha hora chegou e tenho certeza de que vai chegar para todos", declarou o idoso que acompanhado da família.

Roberta Elisa é filha do Sebastião e levou os filhos para comemorar a imunização do pai.



“Hoje é um dia muito emocionante, é um marco, uma conquista. Fico emocionada de verdade, porque hoje chegou o dia do meu paizinho ser imunizado e viemos com muita alegria para celebrar juntos essa vacina”, disse a assistente social.



Os idosos também estão sendo imunizados no sistema drive-thru tanto nas USFs como no Centro de Imunização que recebe diariamente a turma da melhor idade. A Dona Olga Narciso, de 86 anos, estava ansiosa e foi imunizada no carro.



"Estou muito feliz graças à Deus. Quero agradecer a todos e que Deus possa abençoar a todos nós. Tenho certeza de que vamos vencer essa doença, porque Deus é maior", comemorou Olga.

Também estão sendo imunizados os profissionais da saúde com 60 anos ou mais que atuam tanto na rede pública quanto privada e também que aqueles que trabalham na rede de urgência e emergência municipal e não foram imunizados nas ações volante na primeira etapa. É indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e carteira de identificação do órgão de classe.



Confira o calendário:



02/02 - Unidade de Vacinação: USF Cachoeirinha

Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150 - Cachoeirinha

USFs que serão atendidas: Cachoeirinha, Cachoeira Grande e Conceição



03/02 - Unidade de Vacinação: E. M. Professora Renata Franco Pereira

Rua Manoel Paulo de Farias, s/n° Lot. Paraguai - Fragoso

USFs que serão atendidas: Serrana I, Pau Grande, Ilha e Raiz da Serra



04/01 - Unidade de Vacinação: USF Novo Horizonte

Rua 09, nº 129 – Jd. Novo Horizonte

USFs que serão atendidas: Novo Horizonte , Parque Caçula, Nazareno e Maitá



05/02 - Unidade de Vacinação: USF Buraco da Onça

Av. Roberto Silveira, 560 – Buraco da Onça

USFs que serão atendidas: Buraco da Onça, Beco do Saci e Vila Carvalho



08/02 - Unidade de Vacinação: USF Maurimárcia

Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia

USFs que serão atendidas: Maurimárcia, Horto e Parque Santana

09/02 - Unidade de Vacinação: UBS Guarani I

Rua Janete, 8 – Piabetá

Serão atendidas: UBS Guarani I e USFs Guarani II e Guarani III



10/02 - Unidade de Vacinação: Partido

Rua José Zarzur, 142 - Suruí



11/02 - Unidade de Vacinação: Praia do Anil

Rua Roberto Silveira, s/nº - Anil

USFs que serão atendidas: Praia do Anil, São Francisco, Ypiranga e Cantinho da Vovó



12/02 - Unidade de Vacinação: UBS Nova Marília

Rua Roberto Bussinger, s/nº - Nova Marília

Serão atendidas: UBS Nova Marília e USF Jardim Esmeralda