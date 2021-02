Enxame de abelhas é retirado em Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 14:30

Magé - Um enxame de abelhas foi retirado sem danos aos insetos, nesta quinta-feira, 04, no alto de um poste de iluminação pública, em frente à Fábrica Pakera, em Pau Grande, 6º Distrito (Piabetá). A ação conjunta foi realizada pelas Secretarias de Agricultura Sustentável e Infraestrutura de Magé. O inusitado é que o apicultor da Agricultura precisou de um caminhão especial para alcançar o local do enxame, como explica o secretário da Pasta, André Castilho Costa.



"Nosso apicultor precisou ser içado no cesto do caminhão do Departamento de Iluminação Pública, pois o enxame estava justamente na ponta da poste. Quero, inclusive, agradecer ao secretário de Infraestrutura Samyr (Hurb), que nos cedeu gentilmente o caminhão para resolver o problema que estava incomodando muito a população", disse informando ainda sobre o destino das abelhas.



"Por conta da localização do enxame, o apicultor usou uma fumaça (tipo repelente não tóxico), e as abelhas fugiram em direção à mata. Ele também precisou fechar o buraco para evitar o alojamento de um novo enxame. Se ele tivesse capturado as abelhas, deixaríamos à disposição em uma caixa para doar a quem cria. É importante dizer ainda que qual seja o tipo de ação que fazemos, a vida das abelhas são sempre preservadas assim como a segurança das pessoas no entorno dos enxames", completou André Castilho.