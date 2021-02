Magé abre processo seletivo para estagiários Lucas Santos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 09:30

Magé - A Prefeitura de Magé abriu nesta quinta-feira, 18, o processo seletivo para estágio remunerado destinado aos acadêmicos de pedagogia, psicopedagogia, curso normal superior e Educação Especial em nível superior. De acordo com o edital o estágio terá 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias sendo duas dedicadas ao planejamento e quatro para as atividades de campo, com remuneração total de R$600, sendo R$450 de bolsa-estágio e R$150 de auxílio-transporte e alimentação.



“É com muito orgulho que colocamos em vigência a Lei Municipal n° 2486/2019 que diz respeito ao Programa de Estágio na Prefeitura. A Lei foi aprovada, mas não estava em vigor e a partir de agora vamos proporcionar aos universitários a preparação para o mercado de trabalho. Estamos na administração municipal há mais de um mês e estamos trabalhando para atender nossa população com muito amor. O programa traz mais oportunidade aos nossos estagiários”, explicou o prefeito Renato Cozzolino.



O contrato do estágio terá a vigência de 08/03/2021 a 31/12/2021 e o estudante será agente de apoio à inclusão, para auxiliar o professor em todas as suas atividades. Para participar do processo, o interessado precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, estar matriculado na graduação de Pedagogia, cursando a partir do quinto período e estar em pleno gozo dos direitos políticos e obrigações militares.



As inscrições estão sendo feitas até o dia 22 de fevereiro (segunda), das 9h às 11h e das 13h às 17h, diretamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Av. Padre Anchieta nº 163 – Centro, Magé.



Para mais informações sobre documentação, avaliação e seleção, o candidato deve acessar a edição extra do Boletim Informativo Oficial do dia 12 de fevereiro de 2020, no site oficial da Prefeitura (www.mage.rj.gov.br/bio).