As atividades esportivas dos Ginásios Poliesportivos de Magé retornam na última segunda-feira. Crianças, adultos e a turma da melhor idade já podem se inscrever em mais de 10 modalidades de atividades esportivas e danças oferecidas pela Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade. As aulas seguirão os protocolos de prevenção ao coronavírus, e o calendário de retorno poderá ser alterado de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

Todas as unidades funcionarão com aulas de Jiu-Jitsu, Muay-Thai, Balé infantil, Ritmos, Dança de Salão, Capoeira, Karatê, Vôlei, Basquete, Futebol e Handebol. As inscrições serão no Ginásio onde o cidadão pretende fazer a atividade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. E o aluno deve levar cópia da Identidade, CPF, 1 foto 3x4, comprovante de residência e atestado médico com validade de seis meses. E no caso de menores, é preciso apresentar a cópia do RG do responsável.

"Apesar da pandemia ainda ser uma realidade bastante dura em nossa sociedade, nós sabemos da importância que tem a prática do esporte, não apenas para as questões físicas, mas principalmente para as questões psicológicas, tendo em vista que todo esse drama, que o mundo vem enfrentando há mais de um ano, vem devastando vidas. Seremos rigorosos no que diz respeito às medidas de prevenção e distanciamento, iremos elaborar todo o cronograma visando única e exclusivamente a saúde e a qualidade de vida dos nossos alunos", explicou o subsecretário de Esporte, Geilton Camara.

Confira a unidade mais próxima: Ginásio Poliesportivo Natália Barreiros (Rua Alice Martins 16, BNH); Ginásio Poliesportivo Francisco Dias Filho (Rua Um s/nº, Conjunto Vilar, BNH, Santo Aleixo); Ginásio Poliesportivo André Luiz de Paiva Stellet (Rua Waldemar Lima Teixeira 411, Vila Operária, Santo Aleixo); Ginásio Poliesportivo Edson Alves (Av. Roberto Silveira s/nº, Praia do Anil, Mauá); e Ginásio Poliesportivo Waldir Theophilo (Estrada Real s/nº, Praia da Coroa, Ypiranga).

