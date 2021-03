Município encerrou janeiro com saldo positivo de empregos Reprodução / internet

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 17:55

Magé - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé realiza inscrições, entre quarta e sexta-feira (24 a 26 de março), do processo seletivo para o preenchimento de um total de 59 vagas e cadastro reserva para os cargos de visitador (53) e supervisor (06) no programa Criança Feliz/1ª Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A seleção será feita através de análise de currículos e entrevistas.



Os interessados nas oportunidades devem ter ensino médio completo para a função de visitador e superior completo de Psicologia, Serviço Social ou Pedagogia para supervisor. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente pela internet através do endereço eletrônico https://inscricoes.smasdhmage.pw até 23h59 do dia 26 de março, através do qual constarão todas as informações necessárias, inclusive documentos a serem anexados.



Ambas as funções têm carga horária de 40 horas semanais e prazo de 12 meses de trabalho, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os candidatos devem ser, preferencialmente moradores do município de Magé. Os salários são de R$ 1,1 mil (para o cargo de visitador) e R$2.250 mil (supervisor).



Critérios de Desempate



De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em caso de empate na nota final, após análise dos currículos e entrevistas realizada pela Comissão Avaliadora da Pasta, ficará com a vaga o candidato que apresentar maior tempo de experiência de trabalho na área para qual concorre. Ambos os critérios para a seleção têm a mesma pontuação: 50 cada um.



O edital completo deste processo seletivo poderá ser acessado no site da Prefeitura de Magé, que é o www.mage.rj.gov.br.