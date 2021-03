Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:55

Magé - A Prefeitura de Magé retomou as obras da Estação Cidadania-Cultura. O espaço será referência de esporte e cultura na cidade, com quadra esportiva, salão de artes, salas de aula e tecnologia, além de uma praça. O espaço que estava abandonado há anos já é utilizado por muitos jovens da região, que vão ao espaço para atividades físicas e a prática de esportes.

Magé retoma obras do Estação Cidadania Divulgação

A construtora responsável detalhou o que o espaço oferecerá para comunidade e sobre a retomada da obra.“Logo no início da gestão, o novo prefeito fez contato conosco e perguntou o que faltava para retomar a obra, porque o espaço é importante para a comunidade, terá uma quadra de esportes, salas de aula e tecnologia, tem um espaço destinado a artes. Apresentei ao prefeito o que a gente precisava para continuar, ele deu todo o suporte e cumpriu com o que acordou com a gente, por isso retomamos as obras na semana passada e esperamos que em dois meses ela esteja pronta”, finalizou o responsável técnico, Alexandre Andrade.