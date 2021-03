SECRETARIA DE TRANSPORTES DIVULGA CALENDÁRIO PARA LICENÇA DE MOTO-FRETES Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 15:04 | Atualizado 30/03/2021 15:06

Magé - Por conta da interrupção do atendimento ao público durante o superferiado decretado pelo Estado, a Secretaria de Transportes e Ordem Pública de Magé adiou para a próxima segunda-feira (05-04) o início da regularização do serviço de moto-frete na cidade. Assim, a primeira vistoria de motoboys, cuja atividade se refere a profissionais de transporte de pequenos volumes (frete e/ou diária ou mensal) em motocicletas, também se estenderá, ou seja, em vez do prazo terminar no dia 30 de abril, o calendário vai até 07 de maio.



Pelo mesmo motivo, a vistoria anual dos 209 táxis realizada pela Secretaria Municipal de Transportes, que terminaria nesta quarta-feira (31), foi estendida para o dia 09 de abril.



De acordo com a Secretaria de Transportes, os moto-fretes devem abrir um processo inicial, apresentando uma série de documentos para, em seguida, ser marcada a vistoria dentro de sete dias posteriores. O atendimento na Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.



A documentação a ser apresentada é a seguinte:



- Cópias de comprovante de residência atualizado, do CNPJ com atividade referente, da CNH na validade e constando atividade remunerada há mais de dois anos, da CRLV 2020 ou 2021 e do seguro obrigatório dentro do prazo estabelecido pelo Detran em nome do permissionário e na categoria aluguel;



- Certidões negativas criminais (federal e estadual);



- Atestado de saúde ocupacional;



- Curso obrigatório de qualificação



