Avança Covid-19 em jovens e adultos de Magé

Publicado 31/03/2021 16:13

Magé - Diretor do Centro de Tratamento para a Covid-19 de Magé, Sebastião dos Reis, o Júnior, disse que a parcela da população que está mais vulnerável à doença, atualmente, é o homem jovem entre 18 e 35 anos na cidade. Ele acredita que a vacinação está surtindo o efeito esperado e, por isso, está tornando os idosos mais imunes. Júnior aproveitou para pedir ao povo mageense que não descuide e que cumpra à risca as determinações do Decreto 3.446/21, assinado pelo prefeito Renato Cozzolino na semana passada, com medidas mais restritivas de circulação. Magé conta, hoje, com 9.464 casos confirmados da doença e 383 óbitos. São 23.024 vacinados.



“Parece que a pandemia está mais agressiva e tem afetado fortemente a população jovem que vem se descuidando mais”, informou o diretor.

Na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Esmeralda, a movimentação para a vacinação neste superferiado tem sido pequena. Na segunda-feira (29/03), 25 pessoas foram imunizadas. Na manhã desta terça, apenas quatro idosos com 72 anos ou mais tinham passado pelo local. Enfermeira da USF, Ellen Gláucia Silva assustou-se quando o vírus se alastrou.

“São tempos difíceis em que a gente está lutando contra algo desconhecido. A população parece que está vendo o feriado como um momento de lazer e não como uma medida de proteção”, apontou. Ela disse que faz o seu trabalho ao alertar quem procura a unidade de saúde, mas que, muitas vezes, é questionada sobre a eficácia das medidas protetivas.



A dona Maria Pereira, de 81 anos, e a família entenderam a necessidade de se cuidar durante os dias de paralisação. Ela esteve no Centro de Imunização junto da filha Maria Cristina e do genro Leandro e tomou a segunda dose da vacina sem sair do carro. “Estou muito feliz, mas vou continuar me cuidando”, afirmou.



Vacinação



A partir desta quarta-feira (31/03), começa a vacinação para idosos com 71 anos ou mais em Magé. O atendimento será das 9h às 14h em 11 pontos de vacinação: Centro de Imunização e USFs Andorinhas, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Guarani I, Pau Grande, Buraco da Onça, Jardim Nazareno e Maurimárcia. De 31 de março a 9 de abril, profissionais de Saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia e enfermagem e fisioterapeutas) que moram em Magé e atuam na emergência de outros municípios ou em homecare de coveiros e agentes funerários também serão vacinados no Centro de Imunização, das 13h às 17h.



Para isso, precisam apresentar RG, CPF, cartão SUS, carteira do órgão de classe, carta de encaminhamento do empregador e comprovante de residência em Magé no nome do profissional.