Aulas continuam em revezamento presencial em Magé Phelipe Santos/Divulgação

Por Fernanda Domingues

Publicado 07/04/2021 16:06 | Atualizado 07/04/2021 20:06

A Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, informou nesta quarta-feira (7), que as aulas seguem com o protocolo de segurança sanitário para aulas híbridas e revezamento no esquema presencial na unidade. O ensino híbrido promove uma mistura entre o ensino presencial e propostas de ensino online – ou seja, integrando a Educação à tecnologia.



Em nota, a prefeitura informou que adota a testagem em massa dos profissionais, seguindo o protocolo elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em conjunto com a Secretaria de Saúde para a retomada segura das aulas em formato híbrido, com afastamento daqueles que estão apresentando sinais e sintomas.



“Caso tenhamos confirmação de casos, o diagnóstico da Covid-19 é informado à Secretaria Municipal de Saúde para a devida notificação do caso positivo nas estatísticas locais e adoção das medidas de enfrentamento necessárias”, disse a prefeitura.



O órgão também informou que nas unidades da rede escolar os estoques de materiais de limpeza e álcool estão abastecidos, além da higienização constante, os prédios escolares são sanitizados, com direcionamento para onde estão ocorrendo mais casos. “Além disso, as aulas estão ocorrendo seguindo todos os protocolos de prevenção, com revezamento das turmas, respeitando o distanciamento e com salas vazias”, completou.



O Plano Nacional de Imunização estabelece que a vacinação é prioritária para os trabalhadores da saúde e idosos, e não para os professores. De acordo com a nota oficial, o município pretendia vacinar seus professores, entretanto uma ação do Ministério Público contra a Legislação do Governo do Estado do Rio está em trâmite por encarar que a vacinação desta categoria seria uma espécie de fura-fila. “Nossa rede de saúde recebe as doses destinadas à primeira e segunda aplicação, de acordo com o número estimado daqueles que se enquadram neste parâmetro federal, que são 42.815 pessoas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde que fornece as doses”, finalizou a prefeitura.