Sanitização nas ruas de Magé Gilson Jr/Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 17:14 | Atualizado 07/04/2021 19:40

As rodoviárias de Piabetá em Magé receberam, nesta quarta-feira (07), o serviço de sanitização e ação educativa de prevenção à Covid-19 com distribuição de panfletos, da Secretaria Municipal de Saúde. O coordenador de Mobilização Social e Educação em Saúde do município, Marcos Vanini, ressaltou a importância das duas ações juntas.



“O produto (quaternário de amônia) prepara o ambiente, tanto os fechados quanto os abertos para evitar a propagação do vírus. O trabalho educativo também é importante para lembrar as pessoas que o poder público está fazendo a sua parte, mas cada cidadão tem que fazer a sua, como usar máscara, álcool em gel e praticar o distanciamento social. Assim, vamos vencer juntos esta batalha”, disse Vanini informando ainda que o trabalho tem sido rotineiro em espaços e prédios públicos da administração municipal.



Visita residencial

Além das ações de prevenção à Covid-19, os agentes de endemias da Secretaria de Municipal de Saúde seguem ainda um cronograma de visitas residenciais para o combate à dengue, zika e chikungunya, como o que ocorreu também nesta quarta-feira, no bairro Comendador Reis, no distrito de Magé.



“Mesmo com a pandemia, mantemos a rotina das visitas domiciliares através dos nossos agentes de endemias fazendo a prevenção de focos do mosquito Aedes Aegypti e, em paralelo, levando as mensagens educativas contra a Covid-19”, esclareceu Marcos Vanini.