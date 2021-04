Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:34

Aposentados e pensionistas do município de Magé, na Baixada Fluminense, estão sendo convocados a comparecer ao Departamento de Previdência da Prefeitura. A apresentação deve ser feita no mês de aniversário de cada servidor.

A prova de vida é uma exigência do governo federal para que os aposentados e pensionistas recebam a aposentadoria. Ela é necessária para todos os brasileiros que recebem por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético e evita o bloqueio dos salários do funcionalismo.



Para fazer o recadastramento é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência. Segundo a Prefeitura, o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Presidente Castelo Branco, nº 130, no centro de Magé