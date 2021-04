Semana do Meio Ambiente será digital em Magé Divulgação

O Conselho Municipal de Meio Ambiente aprovou, nesta quinta-feira (08/04), a proposta de realização da Semana do Meio Ambiente de Magé 2021. O evento, que deverá acontecer entre os dias 1 e 9 de junho, será totalmente online e terá como tema “A Educação Ambiental como Política de Vida, a Ancestralidade e o Valor Comunitário”.



De acordo com o educador ambiental Bruno Nascimento, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), será criado um grupo de trabalho para “pensar a Semana coletivamente”. “Vamos aprofundar também a discussão sobre a extensão do mandato deste Conselho por mais um ano e a inclusão de novas entidades”, revelou.



Durante a reunião extraordinária ocorrida na manhã de hoje na sede da prefeitura, ideias como a realização de um concurso fotográfico com imagens antigas, contemporâneas e uma web semana de encontros com especialistas foram sugeridas, já que o Meio Ambiente da cidade também faz parte da grade curricular das escolas. Representante da Pestalozzi Magé, Jaciane Braga Silva falou sobre a ideia de realizar oficinas produtivas. “Essas oficinas poderiam ser gravadas e transmitidas, durante o evento, pela internet. Em cada território, haveria multiplicadores para repassar os ensinamentos”, opinou.



O Conselho também aprovou a proposta de realização de uma conferência para revisar o Regimento Interno da entidade, que reúne representantes do governo municipal e da sociedade civil organizada. Dentre as reivindicações, está a redução do número de câmaras técnicas através da aglutinação de algumas delas. As câmaras são: Recursos Hídricos e Saneamento, Resíduos Sólidos, Cobertura Vegetal, Educação Ambiental, Qualidade do Ar, Jurídica, Agricultura e Pesca. Sobre o Plano Municipal de Educação Ambiental, segundo a prefeitura, a ideia é se reunir a cada 15 dias para acelerar a elaboração do documento e apresentar o resultado até o fim de 2021/início de 2022.