Vacinação em Magé Fotos Phelipe Santos

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:55

Magé - Começou nesta segunda-feira (12), uma nova etapa dentro da 1ª fase de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Magé fechou a última semana vacinando idosos com 67 anos ou mais, e chegou a marca de 30.181 doses aplicadas, como o segundo município na Baixada Fluminense que mais vacinou na região, segundo os dados do vacinômetro estadual. A partir de amanhã serão os idosos com 66 anos ou mais e na quarta (14), serão aqueles com idade mínima de 65 anos. Entre os profissionais da saúde, um novo grupo será convocado para tomar a primeira dose da vacina.



De acordo com a Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento permanece o mesmo: das 9h às 14h, no Centro de Imunização e nas USFs Andorinhas, Barbuda, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Buraco da Onça, Maurimárcia, Jardim Nazareno, Guarani I, Serrana I e Pau Grande. E também está mantida a vacinação aos sábados das 9h ao meio-dia. Nesses locais também está ocorrendo aplicação da segunda dose para idosos a partir dos 69 anos que tomaram Coronavac, de acordo com a data indicada na caderneta de vacinação.





Mais de 30 mil doses aplicadas e mais profissionais da saúde imunizados



Magé já aplicou 30.181 doses da vacina contra o coronavírus. Na última sexta (9), chegou uma remessa com 5.560 doses: 2.490 de Coronavac e 3.070 de Astrazeneca. O que também vai permitir a ampliação do grupo de profissionais da saúde na campanha.



Nesta segunda-feira, foram vacinados os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e nutricionistas que trabalham em clínicas particulares de Magé. O atendimento acontece no Centro de Imunização das 13h às 17h até a próxima sexta-feira (17). É necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS, carteira do órgão de classe e declaração de encaminhamento do profissional atestando seu vínculo e com endereço do estabelecimento de saúde.