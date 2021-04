Droga enterrada em tonel seria revendida em bairros de Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:10

Na noite desta segunda-feira (12), policiais da 32ª DP (Taquara) capturaram em flagrante três traficantes, em Magé, na Baixada Fluminense, após receberem dados do setor de inteligência. Julio Couto Cardozo, conhecido como ‘Mestre Splinter’, Paulo Sérgio Couto Oliveira e o argentino Raul Ides Sosa foram presos junto a cinco quilos de pasta a base de cocaína.

A cocaína, dividida em cinco tabletes, estava enterrada no quintal da casa onde os suspeitos estavam.

Todos os detidos foram encaminhados à Secretaria estadual de Administração Penitenciária. De acordo com os agentes, as investigações indicaram que o material ilegal foi comprado na Cidade de Deus, comunidade localizada na Zona Norte do Rio. A droga seria revendida para vendedores de um grupo nomeado de ‘Esticas’, nos bairros de Mauá e Saruí, em Magé.

Publicidade

Os criminosos já haviam tido anotações criminais anteriormente, sendo o argentino preso pela Divisão de Repreensão a Entorpecentes em 1997, por portar meia tonelada de maconha. Os três homens foram levados para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ficando sob disposição da Justiça.