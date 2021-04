Troca de manilhas em Piabetá Divulgação

Publicado 16/04/2021

Magé - Sistema que passa despercebido pelos olhos da população, a rede de drenagem pluvial urbana desempenha papel fundamental para o bom funcionamento da cidade, principalmente em períodos com excesso de chuvas. Para evitar possíveis enchentes e deslizamentos de encostas, a Prefeitura de Magé começou esta semana, a trocar o manilhamento da Rua Projetada A, em Piabetá.



“Vamos trocar todas as manilhas. Toda vez que chove aqui, os moradores acabam perdendo os seus eletrodomésticos. Isso vai ter fim”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.



O secretário de Infraestrutura de Magé, Marcos Pereira, explicou que 300 manilhas serão substituídas para combater “15 anos de alagamentos constantes”. “É uma rede obsoleta que estamos trocando a partir de um novo projeto de topografia. Ao todo, vamos gastar R$ 150 mil de execução direta para ligar o tronco da Rua Projetada às manilhas da Rua Guarani”, declarou. De acordo com Pereira, essa é uma das mais importantes frentes de trabalho para a implantação de uma nova rede de drenagem e de saneamento básico no sexto distrito.



Piedade



A Prefeitura de Magé também retomou a frente de obras no início do bairro Piedade. O secretário Marcos Pereira explicou que 1.600 metros de meio-fio serão instalados em quatro ruas: as Alamedas 1 e 2 e as ruas transversais Waldemar Lima Teixeira e Mara. Além disso, uma equipe com dez homens e uma retroescavadeira estão preparando o terreno para a pavimentação. “Essa também é uma obra onde vamos economizar cerca de 70% do que gastaríamos se não fosse feita por execução direta. Aqui, além do meio-fio, vamos derramar 800 metros de asfalto em 30 dias. O gasto total será de R$ 230 mil”, informou Pereira.