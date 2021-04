Novo calendário de vacinação Covid-19 em Magé Divulgação

Publicado 19/04/2021 14:16 | Atualizado 19/04/2021 14:29

Magé - Idosos com 64 anos ou mais, já estão sendo vacinados contra a Covid-19 nesta segunda (19). Mais 6.690 doses de vacina contra a Covid-19 chegaram no Centro de Imunização de Magé no último domingo (18). São 3.140 doses de Coronavac e 3.550 doses de Astrazeneca, com destino exclusivo para os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização indicados no ofício enviado às Secretarias Municipais de Saúde. Na quarta (21), será a vez de quem tem 63 anos, e sexta (23), a ampliação vai para idosos com 62 anos ou mais entrarem no grupo de vacinados.



O atendimento ganha um novo polo, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Piabetá, totalizando 15 pontos de vacinação na cidade, que funcionam de segunda a sexta das 9h às 14h, e aos sábados de 9h às 12h. É necessário apresentar RG, CPF e cartão SUS.



Confira as unidades de imunização para os idosos:



Centro de Imunização – Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé

USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo Garcia – Andorinhas

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana

CEO Piabetá – Rua Caramuru, 108 – Piabetá