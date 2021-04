A Rua Célia Silva Bezerra recebeu um novo asfalto Divulgação / PMM

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:23 | Atualizado 20/04/2021 17:33

Magé - Quem passa pelo Jardim Novo Horizonte já visualiza um novo bairro. Isto porque a Prefeitura de Magé está pavimentando a parte mais alta da região. As Ruas Projetada 3, Célia Silva Bezerra e 13 receberam asfalto nos últimos dias e os moradores estão satisfeitos com a nova infraestrutura.

A Rua 13 também ganhou um novo visual Phelipe Santos / PMM O asfalto trouxe felicidade para Dona Daise Santos, que mora na Rua Célia Bezerra há 27 anos. O filho dela é cadeirante e teve que se mudar do local, porque a via não tinha condições de acesso.

“Esse asfalto é como fosse à glória de Deus, porque já sofri muito com o meu filho aqui. Essa rua era toda esburacada e meu filho caia sempre, porque ele tem câncer na coluna, ele já quebrou a coluna e ficou três meses internado nesta última cirurgia. Já passei por muita luta e meu filho teve que se mudar, porque ele não tinha o direito de ir e vir. E agora, vou ter a oportunidade de trazê-lo de volta pra casa. Estou muito feliz”, comemorou Daise.

Uma visão aérea da Rua Célia Silva Bezerra asfaltada Phelipe Santos / PMM Quem também está com sorriso no rosto é Magno dos Santos, de 33 anos, que contou que os serviços úteis não chegavam até eles.

“A gente não tinha direito de acesso a ambulância e acessibilidade para os idosos e cadeirantes. Agora, tudo mudou, até o Uber já está subindo, porque eles chegavam ao pé da rua, viam aqueles buracos, terra e lama e cancelavam a corrida por causa das condições da via”, contou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura já utilizou 500 toneladas de asfalto no bairro. As Ruas 12 e 4 estão recebendo a rede de drenagem e futuramente também receberão pavimentação.

“Estamos aqui na Rua 13, mais uma via contemplada com o asfalto, como as ruas 3 e Célia Bezerra. Mais duas ruas (12 e 4) estão sendo preparadas para receber a pavimentação e só aqui no bairro já foram mais de 500 toneladas de asfalto, isso demonstra todo nosso carinho e comprometimento com o povo de Magé”, ressaltou o prefeito Renato Cozzolino.