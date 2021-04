O Prefeito Renato Cozzolino visitou local e firmou compromisso para pavimentação e iluminação do Parque Estrela, que começa na próxima semana. Divulgação/Phelipe Lemos

Publicado 21/04/2021 11:55

O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve na tarde de ontem (20), no Parque Estrela 1 e no Parque Estrela 2, no sexto distrito, e firmou um compromisso com os moradores para fazer consertos nas ruas da região. “A partir da próxima semana, uma força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura vai entrar aqui e realizar melhorias, asfaltando, inclusive, em frente à escola-modelo (Escola Municipal Tiradentes) e cuidando da iluminação”, adiantou.

O prefeito ressaltou que um dos trechos mais complicados para a intervenção será a ligação entre os dois bairros, embaixo do viaduto sobre o Rio Imbariê. “Precisaremos fazer estudos para lidar com a influência das marés”, disse.



De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, uma equipe de Topografia e de Engenharia chegará aos bairros ainda esta semana para fazer o levantamento das ruas. “Na semana que vem, entraremos com Patrol e Brita. Para nivelar o caminho que fica embaixo do viaduto da BR, teremos, talvez, que baixar a via que faz a ligação entre os bairros em 15 centímetros, para facilitar a passagem dos carros sob a ponte”, explicou.



Além do secretário de Infraestrututa, o prefeito estava acompanhado dos secretários de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; de Habitação e Urbanismo, Marcus Vinicius Pencai; e de Segurança Pública, André Lopes.