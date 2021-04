Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:50

Magé - Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé esteve na tarde da última terça-feira (20), nos bairros de Rio do Ouro e Cachoeirinha e em áreas das adjacências para tirar a limpo a denúncia de moradores sobre a presença de uma onça na região. De acordo com os relatos, o felino estaria rondando a localidade há uma semana e, segundo testemunhas, pode estar ferido, já que teria sido atropelado há alguns dias. “Recebemos informações de que uma onça está nas redondezas. Não conseguimos achá-la porque o animal voltou para a mata. Mas, é preciso que as pessoas tomem cuidado, especialmente mantendo as crianças seguras”, alertou o guarda florestal Cícero Antônio da Silva.



De acordo com o guarda florestal, onças são animais de hábitos noturnos, mas que, no caso, o indivíduo visto em Magé pode estar com fome pela escassez de comida na floresta. “Isso faz com que o bicho mude os seus hábitos para se alimentar. Alguns moradores têm galinheiros no quintal e isso chama atenção”, explicou. Ele acrescentou que, ao ser capturado por uma equipe competente, o felino será enviado para exames que indicarão seu estado de saúde e depois solto em seu habitat.



A Guarda Florestal pede que as pessoas não se aproximem da onça para tentar capturá-la. O correto é ligar para o Corpo de Bombeiros (193), para a Polícia Militar (190) ou para a Secretaria de Meio Ambiente de Magé (2647-1214).



A onça não foi o único animal a dar trabalho para os guardas florestais de Magé este ano. Na semana passada, um filhote de jacaré foi capturado por uma equipe da Fiscalização Ambiental em Mauá. Nos últimos dias, bichos-preguiça também foram resgatados próximos à BR-116. Em média, 30 animais são resgatados por ano pela equipe da Prefeitura de Magé apenas por correrem perigo ao deixar a floresta e invadir a área urbana. O animal mais exótico já capturado foi um tamanduá.