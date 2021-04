Vander Carioca visitou Pau Grande, terra do lendário Mané Garrincha, acompanhado do secretário Municipal de Esporte,Turismo,Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara e do chefe Orlando Ottoni. Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé - Faltam poucos dias para a estreia, em 15 de maio, da equipe de Magé no campeonato de base da Liga Carioca de Futsal. Antes disso, dois astros que fizeram história no esporte declararam, nesta quinta-feira (22), apoio à iniciativa da Prefeitura de fomentar as equipes da cidade. Vander Carioca, que já foi duas vezes campeão nacional e jogou em países como Espanha, Itália e Rússia, visitou Pau Grande, terra do lendário Mané Garrincha, e conversou com o secretário Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara. Durante a visita, o jogador realizou uma ligação de vídeo para o amigo Falcão, outra figura conhecida do futsal, e colocou o atleta para conversar com o prefeito Renato Cozzolino.



O secretário Geilton disse que trazer Vander para conhecer e opinar pessoalmente sobre o projeto de tentar levar Magé à Liga Nacional é uma honra. O jogador aproveitou para agradecer pela oportunidade de dar visibilidade ao esporte e de contribuir para que a prática esportiva seja elemento de transformação na vida das pessoas. “O Rio de Janeiro precisa ter um time forte para reerguer o futsal do estado. Tenho certeza que Magé está no caminho certo para ser esse time”, avaliou. Atualmente trabalhando como supervisor de Equipe no Corinthians, Vander esteve no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, onde conheceu as instalações e foi apresentado aos croquis dos uniformes do time de Magé.



Durante a visita, ele ligou para o amigo Falcão, que tinha acabado de chegar no México, e pôs o ex-titular da Seleção Brasileira e quatro vezes eleito Melhor Jogador de Futsal do Mundo pela Fifa para conversar, por vídeo, com o prefeito Renato Cozzolino. “O secretário Geilton me conhece desde pequeno e fez de tudo para eu virar jogador de futebol. Não deu certo e acabei virando político”, brincou Renato. “É muito importante ter essa visão de elevar o esporte para melhorar a visibilidade da cidade. Isso aconteceu quando eu joguei em Sorocaba e em Jaraguá. A TV fica falando o nome da cidade o tempo todo e isso é positivo”, relatou Falcão. O prefeito Renato Cozzolino convidou o astro para conhecer Magé assim que ele retornar ao Brasil.



O chefe de Gabinete do prefeito, Orlando Ottoni, também acompanhou a visita frisou que os treinos que têm sido realizados na cidade cumprem todos os requisitos que constam do protocolo da Federação Estadual de Futsal no que diz respeito às precauções contra a propagação do coronavírus. “No caso dos cinco times de base, apenas um responsável é autorizado a acompanhar os treinos dos filhos. Antes de entrar no ginásio, todos são obrigados a usar máscara e passar álcool gel nas mãos”, informou. Além das cinco equipes infanto-juvenis, duas equipes adultas do município irão disputar a Liga Carioca e tentar uma vaga na Liga Nacional.