Cerca de 50 enxames de abelhas com ferrão já foram retirados em áreas urbanas e rurais só este ano em Magé.

Publicado 27/04/2021 13:32

Magé - Cerca de 50 enxames de abelhas com ferrão já foram retirados em áreas urbanas e rurais, este ano, pela equipe Disque-Abelhas da Secretaria de Agricultura de Magé, que é o único município da Baixada Fluminense que oferece o serviço gratuitamente aos seus moradores. O trabalho, coordenado pelo apicultor Olívio Moreira, foi realizado nesta segunda-feira (26-04), no Sítio São João, na localidade da Cachoeira Grande, no distrito do Rio do Ouro.

Para o proprietário do Sítio São João, Romilson Alves, foi um alívio receber a equipe do Disque-Abelhas da Secretaria Municipal de Agricultura.

“Agradeço muito a equipe da Prefeitura pelo atendimento especializado, pois é cada vez maior o número de enxames nas nossas plantações de palmito e, consequentemente, o risco de ataque para nós que trabalhamos na lavoura”, disse o agricultor que, além de palmito, cultiva aipim, quiabo, milho, jiló e goiaba em oito hectares de terra.

Segundo o apicultor Olívio Moreira, que coordena o atendimento do Disque-Abelhas em Magé, os enxames são doados a apicultores da cidade ou devolvidos à natureza, quando é possível.

“Após o resgate, deixamos as abelhas em uma espécie de quarentena em um apiário de 30 a 60 dias para, em seguida, doar aos apicultores cadastrados na Secretaria de Agricultura. Caso o local permita e haja segurança, também podemos soltá-las na natureza”, explicou o apicultor.

O atendimento do Disque-Abelhas funciona no número 2633-1397, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Secretaria de Agricultura de Magé esclarece ainda que o serviço é exclusivo para captura de abelhas com ferrão, ou seja, o atendimento não atende pedidos em relação a vespas, marimbondos ou outros insetos.