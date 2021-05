Escolas e creches municipais de Magé receberam esta semana o primeiro lote dos kits alimentação. Eduardo Campos/Divulgação

Magé - As 105 escolas e creches municipais de Magé começaram a entregar esta semana, o primeiro lote dos kits alimentação, com 14 itens de alimentos não-perecíveis - tanto para as famílias com crianças que estão estudando em ensino semi-presencial quanto as do sistema híbrido. Nesta sexta-feira, foi a vez da Escola Municipal Comendador Delio Pereira Sampaio, no bairro da Barbuda. Segundo a prefeitura, as entregas de um kit por aluno estão sendo realizadas de forma tranquila e organizada, seguindo todos os protocolos sanitários,



“Comunicamos aos responsáveis sobre a entrega dos kits através das nossas redes sociais e comunicados através dos nossos alunos. Elaboramos um calendário com horários específicos para evitar aglomeração. É necessário ainda o comparecimento com máscara e respeitando o distanciamento”, explicou a diretora-geral da Escola Délio Pereira Sampaio, Debora Ofredi Gonçalves.



Os alimentos vão garantir a tranquilidade necessária para as crianças e suas famílias, em função da pandemia e do desemprego.



“Chegou em boa hora, graças a Deus, nesta situação que estamos passando nessa pandemia. Tenho dois netos e estou desempregada. Hoje em dia, eu e minha família estamos vivendo praticamente com a ajuda de amigos”, contou a dona de casa Izabel Cristina Araújo, de 56 anos, e avó de dois alunos do ensino fundamental da Escola Delio Pereira Sampaio.



Também avó de dois alunos na mesma escola, dona de casa e provedora da família, Ivanilda Alves Lima, 49, relatou o alívio ao receber os kits alimentação para garantir 15 dias de alimentação para seus netos.“Sei o quanto estes alimentos vão ajudar não só a família como a de muitas outras. Na minha família, só tem uma pessoa empregada. Por isso a situação está muito difícil”, disse.



Os itens que compõem o kit alimentação são: feijão, arroz, açúcar, fubá, macarrão, molho de tomate, farinha de mandioca, sal, óleo, leite em pó, achocolatado e biscoitos (doce e salgado). A entrega do 1º lote dos kits alimentação será concluída nas escolas municipais de Magé até a primeira quinzena de maio.