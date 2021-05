Prefeitura de Magé reestrutura Programa de Saúde Bucal do município. Divulgação

Magé - A Prefeitura de Magé segue com a reestruturação do Programa de Saúde Bucal do município, com a retomada do atendimento odontológico nas Unidades de Saúde da Família (USFs) nos bairros de Pau Grande e Ilha, a partir desta segunda (3). As Unidades de Saúde da Família haviam deixado de oferecer tratamento dentário e estão tendo seus consultórios reabertos. A ação começou em abril pela UBS Nova Marília.

Os interessados em utilizar o serviço devem fazer uma primeira consulta. Elas são realizadas às quintas na USF Ilha, e às sextas na USF Pau Grande, e começam às 8h. São distribuídas 20 senhas para o atendimento.

Os procedimentos odontológicos indicados são realizados nas USFs nos demais dias úteis da semana. Caso seja necessário um atendimento especializado, os pacientes são encaminhados para o Centro de Especialidades de Piabetá ou Mauá.