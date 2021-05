Feira Popular de Economia Criativa será aberta no próximo sábado (8). Phelipe Santos/Divulgação

Magé - A Fundação Educacional e Cultural de Magé tem novidades para os artesãos da cidade. Na lista de novas ações, o recadastramento dos 40 artesãos que atuam no Calçadão do 1º Distrito, de terça a sexta-feira; a abertura de um cadastro para novos artesãos e a inauguração, no próximo sábado (08), da Feira Popular de Economia Criativa, na praça em frente ao Gabinete do Povo, em Piabetá, com artesãos dos vários distritos do município distribuídos em 48 barracas.



“O objetivo do recadastramento é conhecer o potencial e mensurar exatamente quantos artesãos atuam na feira de Magé e, finalmente, aproximá-los da Fundação, pois nossas funções são acolher e apoiar. Já o trabalho de formar um cadastro com novos artesãos visa atrair e unificar toda produção da categoria na nossa cidade”, explicou o presidente da Fundação Educacional e Cultural de Magé, Luiz Otavio Rosário Junior, durante um café da manhã com alguns artesãos da Feira do Calçadão, nesta segunda-feira (03).



Luiz Otavio Rosário informou ainda que os artesãos já cadastrados da Feira do Calçadão também deixarão de pagar aluguel de uma casa para guardar gratuitamente suas barracas numa sala da Fundação Cultural, que está sendo adaptada para isso.



Os artesãos se mostraram bastante animados com as novidades anunciadas pelo presidente da Fundação Cultural e Educacional.



“Neste momento, me sinto muito acolhido porque antes vivia uma situação de descaso. No caso do projeto desta nova feira, por exemplo, será uma grande oportunidade para aumentarmos o número de clientes e vendas. Nunca fomos abraçados pela Fundação como estamos sendo agora”, disse Kauã Barreto que confecciona aquários e produtos de resina em geral.







A Fundação Cultural de Magé também planeja oferecer, em breve, cursos gratuitos aos artesãos para qualificar ainda mais o trabalho dos profissionais do setor na cidade. Mais informações sobre os projetos da Fundação podem ser obtidas através do e-mail [email protected]