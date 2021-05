Prefeitura de Magé inicia reforma do Complexo de Saúde de Mauá Phelipe Santos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:34

Magé - A reestruturação da rede de urgência e emergência de Magé segue em ritmo acelerado. A Prefeitura iniciou na última segunda-feira (4) as obras no Complexo de Saúde de Mauá. Depois da Unidade de Saúde da Família (USF) Figueira, que fica no mesmo distrito e também abriga um Centro de Especialidades, é a vez da Unidade 24h receber a reforma estrutural e adequação dos ambientes para melhoria dos serviços.

“Já inauguramos a USF da Figueira, aqui em Mauá, e agora estamos reestruturando todo o posto 24 horas. O prefeito determinou que a gente fizesse um hospital aqui e é isso que está sendo feito. Teremos 12 leitos de internação, laboratório de análises clínicas funcionando 24h, um bom Raio-X, e a unidade vai ganhar novos equipamentos e mobiliário. A obra já está a todo vapor para que a gente entregue o posto o mais rápido possível”, detalhou o secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira.

A vice-prefeita, Jamille Cozzolino, e o secretário de Saúde conferem de perto o funcionamento das unidades da rede de urgência e emergência diariamente. Nesta terça-feira (4), os gestores municipais fiscalizaram as obras na unidade.

“Estamos fazendo toda a reestruturação do posto, já reformamos todo o telhado e agora estamos fazendo a divisão dos consultórios. Vamos também passar a farmácia, que atende o hospital e os moradores da região, para a frente da unidade, facilitando também o acesso. Essa obra é super necessária, porque o posto estava abandonado, mas agora vamos dar uma saúde digna para a população de Magé”, garante.

Jamille contou que nos próximos dias também será iniciada a obra no Centro de Fisioterapia. “Aqui temos todo um Complexo de Saúde e o Centro de Fisioterapia será o próximo a receber as obras. Também vamos fazer alguns ajustes no Centro de Especialidades Odontológicas para que a população tenha mais conforto e segurança durante todo o atendimento”, completa.