Publicado 05/05/2021 18:41 | Atualizado 05/05/2021 18:42

Magé - Para quem ainda tem dúvida sobre quais comorbidades (doenças crônicas), documentos e grupos prioritários na etapa atual da vacinação contra a Covid-19 em Magé, o coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira, esclarece que as pessoas devem estar atentas aos documentos necessários assim como aos grupos prioritários por idade e profissão.



“É possível comprovar a comorbidade através das últimas receitas médicas ou exames. Mas caso a pessoa não tenha nem uma coisa ou outra, é preciso ir ao médico para ele fazer um laudo sobre a patologia. A doença precisa estar no quadro de comorbidades definidas”, disse Henrique Moreira informando ainda sobre os critérios por idade e profissão de outros grupos prioritários.



“Se for, por exemplo, uma gestante ou puérpera (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias) e profissional de saúde, ela pode ser vacinada agora. Quando estiverem na prioridade por idade, as demais gestantes ou puérperas também poderão ser vacinadas. Estamos vacinando, no momento, pessoas com 58 anos com comorbidades”, completou o coordenador de Imunização.



Com os documentos corretos em mãos, a dona de casa Marinete da Silva, de 58 anos, hipertensa e com diabetes, se sentiu aliviada ao receber a primeira dose da vacina AstraZeneca nesta quarta-feira (05), no Centro de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.



“Claro que eu sei que não estou livre de ser contaminada pela Covid. Mas é um alívio muito grande saber que estou recebendo a 1ª dose da vacina. Espero estar aqui de volta em agosto para completar a imunização com a 2ª dose”, disse Marinete que pretende continuar com os cuidados, como uso de máscara e álcool em gel e distanciamento social.



Já a advogada Marisa de Mattos, de 56 anos, disse que estava grata ao receber a 2ª dose da Coronavac.



“Minha sensação é de gratidão porque a Prefeitura de Magé guardou a minha segunda dose, diferente de outros municípios que gastaram tudo e agora está uma balbúrdia para completar a vacinação de seus moradores”, declarou Marisa que também vai manter os protocolos sanitários.



