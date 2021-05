Magé inicia vacinação 24 horas a partir de sexta (7) para pedestres e em modo drive-thru. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 17:47 | Atualizado 06/05/2021 17:54

Magé - Uma super tenda de vacinação contra a Covid-19 vai funcionar 24 horas em Piabetá, no Centro do sexto distrito de Magé. O atendimento começa nesta sexta-feira (7) a partir das 7h da manhã, nas instalações montadas em frente à Praça 7 de Setembro.



Serão três equipes para atendimento aos pedestres e mais duas para o drive-thru, de acordo com a Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.



“Todo mundo registra óbitos e novos casos em 24 horas, quero registrar número de vacinados em 24 horas. Estamos melhorando o acesso à vacina, trazendo essa super estrutura para o maior centro comercial da nossa cidade, porque somos o segundo município que mais vacina na Baixada Fluminense, e estamos voltando todos os nossos esforços para vacinar a maior parte da população o quanto antes, e frearmos essa pandemia”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.



O secretário de Saúde de Magé, Dr. José Carlos de Oliveira, completou explicando que a vacinação não para nos postos. “Estamos ampliando e não mudando o atendimento. Essa é mais uma opção para o mageense. Especialmente para aqueles que trabalham e não tem como ir aos nossos postos que continuam vacinando normalmente das 9h às 14h”, esclarece.



Quem será atendido na super tenda:



Pessoas com comorbidades indicadas para a vacinação, que têm 58 anos ou mais, tomarão a primeira dose e os trabalhadores da Saúde que já estão no período da segunda dose serão atendidos na super tenda.



Os pacientes das comorbidades devem apresentar RG, CPF, cartão SUS e a documentação que comprove a doença como laudo médico; ou três receitas dos últimos seis meses prescrevendo medicação de uso contínuo.



Os profissionais de saúde que já receberam a primeira dose e estão no período de tomar a segunda devem levar RG, CPF, cartão SUS, identidade funcional e comprovante da primeira dose.

