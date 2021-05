Fiscalização flagrou placas instaladas de serviço suspenso pela Prefeitura em Piabetá. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 19:54 | Atualizado 06/05/2021 19:56

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública de Magé proibiu na última quarta-feira (5), a cobrança irregular de estacionamento rotativo por parte da empresa Prime Serviços, em quatro ruas de Piabetá, 6º Distrito de Magé. Placas já instaladas para fazer a cobrança indevida e documentos falsos atribuídos à Prefeitura de Magé foram encontrados pela equipe de fiscalização comandada pelo secretário Pablo Vasconcelos.



“Assim que soubemos das irregularidades que estavam prestes a acontecer, agimos antecipadamente para impedir que os moradores da cidade fossem lesados. O contrato de estacionamento rotativo foi suspenso pela Procuradoria Geral do Município, logo que o governo atual assumiu, por ser considerado nocivo aos cofres públicos, ou seja, ele foi assinado, no final do mandato do governo passado, no dia 30 de novembro de 2020, e válido por período muito longo (20 anos)”, explicou o secretário Pablo Vasconcelos informando ainda que não existe este tipo de estacionamento em nenhum local da cidade.



Publicidade

Ainda de acordo com o secretário de Transportes de Magé, a Secretaria de Infraestrutura foi acionada para a retirada das placas que já estavam fixadas na calçada das vias.