Mutirão do Detran oferece serviço de habilitação no próximo sábado em Magé. Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 21:14

Magé - O Detran.RJ vai promover mais um mutirão neste sábado (08), em 81 postos, em todo o Estado do Rio. Serão ofertadas 6.860 vagas para serviços de habilitação, veículos e identificação civil. Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria, alteração de dados e troca de CNH permissão para definitiva (PPD), serão disponibilizados das 10h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.

Este será o 24º mutirão realizado pelo órgão, para diminuir a demanda represada criada com a pandemia. Para evitar aglomerações, o atendimento será mediante agendamento prévio.Portanto, o usuário deve marcar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

“Vamos continuar oferecendo o mutirão aos sábados, para que o usuário tenha mais um dia como opção para realizar nossos serviços. Entendemos que o momento é difícil e, com isso, estamos realizando o atendimento seguindo todos os protocolos sanitários, protegendo usuários e funcionários”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Para quem precisa realizar transferência de propriedade, primeira licença, troca de município, troca de jurisdição, mudança para placa Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, blindagem, inclusão de combustível, troca de categoria, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, alteração de características e 2º via do CRV, os postos disponíveis para agendamento são: Infraero, Nova Iguaçu, Reduc, Itaboraí, Haddock Lobo, Nilópolis, Mesquita, Valença, Cordeiro, Volta Redonda, Barra Mansa, Itaperuna, Vassouras, Bom Jesus do Itapaboana, Macuco e Barra do Piraí. . O atendimento será das 8h às 17h.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.